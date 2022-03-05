Російських та білоруських залізничників виключили з Міжнародного союзу, - МІУ
У відповідь на звернення Міністерства інфраструктури до 11 найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, будівництва та туризму, що було направлене 2 березня, Міжнародна спілка залізниць усунула російську та білоруську залізниці від участі в організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МІУ у Telegram-каналі.
"Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації", - йдеться у повідомленні.
Заборона на участь в організації діятиме до встановлення миру в Україні.
"UIC повідомили, що стежать за ситуацією та висловили солідарність з Українською залізницею у складні часи", - йдеться у листі UIC.
Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) був заснований у 1922 році. Він є всесвітньою асоціацією торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора, що об'єднує 204 організації. Штаб-квартира UIC розташована у Парижі.