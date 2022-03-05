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Російських та білоруських залізничників виключили з Міжнародного союзу, - МІУ

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Субота 05 березня 2022 19:57
Російських та білоруських залізничників виключили з Міжнародного союзу, - МІУ Фото: російських та білоруських залізничників вигнали з професійного Міжнародного союзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У відповідь на звернення Міністерства інфраструктури до 11 найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, будівництва та туризму, що було направлене 2 березня, Міжнародна спілка залізниць усунула російську та білоруську залізниці від участі в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МІУ у Telegram-каналі.

"Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації", - йдеться у повідомленні.

Заборона на участь в організації діятиме до встановлення миру в Україні.

"UIC повідомили, що стежать за ситуацією та висловили солідарність з Українською залізницею у складні часи", - йдеться у листі UIC.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) був заснований у 1922 році. Він є всесвітньою асоціацією торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора, що об'єднує 204 організації. Штаб-квартира UIC розташована у Парижі.

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