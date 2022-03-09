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Российские войска заблокировали колонну с гуманитарной помощью для Энергодара

Автор: Александр Мороз

Российские войска в Запорожской области заблокировали колонну с гуманитарной помощью для Энергодара. Транспорт не пропустят дальше Васильевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.

"Гуманитарная помощь с лекарствами и продуктами из Запорожья в Энергодар доставлена не была. К сожалению, транспорт с гуманитарным грузом оккупанты не пропустят дальше Васильевки", - отметил он.

Напомним, ранее предполагалось, что из Энергодара, где расположена крупнейшая в Европе АЭС, сегодня откроют гуманитарный коридор в Запорожье. Утром в городе объявили режим прекращения огня.

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ЭнергодарВойна России против Украины