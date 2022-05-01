Сегодня, 1 мая, российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений. Опасности для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

"Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня противник, обстреливая территорию Николаевской области, попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

Напомним, сегодня утром в Николаевской и Одесской областях прогремели взрывы. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате взрыва склада с удобрениями загрязнение воздуха не зафиксировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.