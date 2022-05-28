ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска ударили артиллерией по Криворожскому району

Новина українською →
Днепропетровская область, Суббота 28 мая 2022 08:17
Российские войска ударили артиллерией по Криворожскому району Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг ударил артиллерией по Криворожскому району.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть разрушения. Люди не пострадали", - написал он.

Напомним, оккупанты утром 27 мая нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек.

Как стало известно, российские войска пытаются активизироваться прежде всего в Донецкой и Луганской областях. Днепропетровская область же сейчас имеет комплексные рубежи защиты, в частности от диверсионно-разведывательных групп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Днепропетровская область
NEWS
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада