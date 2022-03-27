Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация
Российско-оккупационные войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области. Одним из самых опасных направлений остается Буча - Ирпень - Гостомель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
По его словам, за весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов.
Критических разрушений нанесен в общинах:
- Бучанской,
- Ирпенской,
- Гостомельской,
- Бородянской,
- Макаровской,
- Великодимерській.
Самые опасные направления:
- Житомирская трасса,
- Буча-Ирпень-Гостомель,
- Немешаево,
- Дмитриевская община,
- Макаровская община,
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянської, Великодимерськой общин.
Где ситуация контролируемая:
- Белоцерковский,
- Бориспольский,
- Обуховский районы.
Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучаский район
- Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
- Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
- Село Гореничи - минометный обстрел.
- Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
- Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район.
- В Барышевском, Калитянськой и Великодимерських общинах - вражеская техника.
- Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район.
- В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Фастовский район.
- Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
- Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.
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