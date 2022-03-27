ru ua
Вс, 27 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 27 марта 2022 12:11
Российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область: какая там ситуация Фото: российские войска за сутки более 30 раз обстреляли Киевскую область (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру Киевской области. Одним из самых опасных направлений остается Буча - Ирпень - Гостомель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.

По его словам, за весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 общин Киевской области, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов.

Критических разрушений нанесен в общинах:

  • Бучанской,
  • Ирпенской,
  • Гостомельской,
  • Бородянской,
  • Макаровской,
  • Великодимерській.

Самые опасные направления:

  • Житомирская трасса,
  • Буча-Ирпень-Гостомель,
  • Немешаево,
  • Дмитриевская община,
  • Макаровская община,
  • север Вышгородского района
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянської, Великодимерськой общин.

Где ситуация контролируемая:

  • Белоцерковский,
  • Бориспольский,
  • Обуховский районы.

Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучаский район

  • Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
  • Белогородская община - ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
  • Село Гореничи - минометный обстрел.
  • Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка - на грани гуманитарной катастрофы.
  • Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район.

  • В Барышевском, Калитянськой и Великодимерських общинах - вражеская техника.
  • Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район.

  • В Іванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Фастовский район.

  • Обстрелы в г. Боярка - четверо раненых, среди них - ребенок.
  • Новоселки и Тарасовка - обстрелы жилых районов.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча Гостомель Киевская область Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену