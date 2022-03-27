Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область: яка там ситуація
Російсько-окупаційні війська за минулу добу понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області. Одним із найнебезпечніших напрямків залишається Буча - Ірпінь - Гостомель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.
За його словами, за весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київської області, що складає 49,2%. Загалом більш як 500 об’єктів.
Критичних руйнувань завдано у громадах:
- Бучанській,
- Ірпінській,
- Гостомельській,
- Бородянській,
- Макарівській,
- Великодимерській.
Найнебезпечніші напрямки:
- Житомирська траса,
- Буча - Ірпінь - Гостомель,
- Немішаєве,
- Дмитрівська громада,
- Макарівська громада,
- північ Вишгородського району
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Де ситуація контрольована:
- Білоцерківський,
- Бориспільський,
- Обухівський райони.
Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Бучаський район
- Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
- Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).
- Село Гореничі - мінометний обстріл.
- Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.
- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район.
- У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
- Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Вишгородський район.
- В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
- Славутич повністю ізольований.
Фастівський район.
- Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.
- Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.
Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.