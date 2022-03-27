Російські війська за добу понад 30 разів обстріляли Київську область: яка там ситуація

Російсько-окупаційні війська за минулу добу понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру Київської області. Одним із найнебезпечніших напрямків залишається Буча - Ірпінь - Гостомель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

За його словами, за весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київської області, що складає 49,2%. Загалом більш як 500 об’єктів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.