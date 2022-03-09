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Российские войска срывают эвакуацию из Изюма. В городе взрывы и обстрелы

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Изюм, Среда 09 марта 2022 13:32
Российские войска срывают эвакуацию из Изюма. В городе взрывы и обстрелы Фото: эвакуационная колонна возле Изюма (facebook.com/max.strel.9)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска продолжают обстрелы Изюма Харьковской области, несмотря на договоренность об эвакуации местных жителей. На данный момент идут переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника отдела молодежи и спорта местного городского совета Максима Стрельника.

"Колонна для эвакуации мирных жителей уже в окрестностях Изюма. Но в городе раздаются взрывы. Российские оккупанты не выполняют своих обязательств по предоставлению "зеленого коридора" и продолжают обстрелы города. Идут переговоры при посредничестве Красного Креста, ждем результатов", - отметил он.

Напомним, ранее были названы все запланированные на сегодня коридоры для эвакуации.

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