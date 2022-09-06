Российские войска разрушили дотла уже 29-ю школу в Донецкой области (фото)

По словам главы области, на этот раз речь идет о Кураховской гимназии №2.

"Вчера поздно ночью россияне нанесли по гимназии ракетного удара уничтожили одно крыло 4-этажного здания и повредили близлежащие жилые многоэтажки. К счастью, обошлось без жертв. Это уже 274-я школа в области, обстрелянная россиянами с начала полномасштабного вторжения, и 29 - я, уничтоженная дотла", - сообщил Кириленко.

Он отметил, что всего за эти пол года в Донецкой области повреждения различной степени получили 615 учреждений образования.

Фото: российские войска разрушили уже в 29-ю школу в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что подконтрольной Украине остаются около 45% территории Донецкой области, которая постоянно обстреливается российскими оккупантами, из-за чего растет число жертв и пострадавших среди мирного населения.

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