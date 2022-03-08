"Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал он.

Фото: российские войска разрушили больницу в Изюме (facebook.com/volodymyr.matsokin)

Напомним, заместитель городского головы Изюма по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин назвал то, что происходит в городе новой Хатынью. Он подчеркнул, что после обстрелов оккупантов населенный пункт стал местом боли отчаяния.

Напомним, в ночь на 6 марта оккупанты не прекращали артобстрел Изюма, а также нанесли по городу несколько авиаударов.

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