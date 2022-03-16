ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська розграбували Чорнобиль

Новость на русском →
Середа 16 березня 2022 13:58
Російські війська розграбували Чорнобиль Фото: В'їзд у Чорнобиль (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Колишній районний центр Київської області – Чорнобиль – постраждав від мародерств російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександра Сироти у Facebook.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено", – написав активіст.

Окрім того, за словами Сироти, в Чорнобилі відсутнє електропостачання. Наразі в місті, де раніше мешкали вахтовий персонал і "самосели", залишилися всього 300 осіб.

Нагадаємо, що напередодні Україна вдруге відновила електропостачання захопленої окупантами Чорнобильської АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧАЕС Чорнобиль Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій