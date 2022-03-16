Російські війська розграбували Чорнобиль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександра Сироти у Facebook.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено", – написав активіст.

Окрім того, за словами Сироти, в Чорнобилі відсутнє електропостачання. Наразі в місті, де раніше мешкали вахтовий персонал і "самосели", залишилися всього 300 осіб.