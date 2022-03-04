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Российские войска обстреляли жилые кварталы Покровска кассетными бомбами

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Покровск, Пятница 04 марта 2022 17:58
Российские войска обстреляли жилые кварталы Покровска кассетными бомбами Фото: Российские войска обстреляли жилые кварталы Покровска кассетными бомбами (facebook.com/otueast)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Покровска кассетными реактивными снарядами. Также пострадала гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОТУ "Восток" в Facebook.

Несколько боеприпасов, попавших на территорию частных домов жителей Покровска, так и не разорвались. Сейчас в городе работают специальные службы.

Спасатели предупреждают жителей города об опасности кассет, ведь в них находятся гелевые взрыватели.

"Если вышли из кассеты - переведены в боевое положение и сработают в период до 20 часов. Также они реагируют на перепады температур, потому ни в коем случае эти предметы нельзя перемещать", - говорится в сообщении.

Фото: Российские войска обстреляли жилые кварталы Покровска кассетными бомбами (facebook.com/otueast)

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