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Российские войска обстреляли Синельниковский район кассетными снарядами

Фото: российские войска обстреливают Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска кассетными снарядами обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что противник обстрелял Синельниковский район кассетными снарядами.

"Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что российские войска ударили по Покровской общине, кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения. Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены, пожары в гараже и на сеновале уже потушены. На огороде спасатели обнаружили 25 воронок от детонирования кассетных элементов, люди не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось об обстрелах Николаевской области. Там за минувшие сутки ранения получили 8 человек и есть погибшие.

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