Российские войска обстреляли Бородянку, загорелись два супермаркета
Фото: российские войска обстреляли Бородянку (t me romandonik)
В результате российского обстрела Бородянки под Киевом загорелись два супермаркета. По предварительной информации, жертв нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате обстрелов в поселке Бородянка возник пожар супермаркетов "Фора" и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что противник продолжает обстрелы Чернигова. Огонь ведется с определенным интервалом, не исключено, что идет пристрелка по телецентру.
Сегодня стало известно, что Бердянск оккупирован российскими войсками, но городские власти отказались сотрудничать с врагом.