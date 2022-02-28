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Российские войска обстреляли Бородянку, загорелись два супермаркета

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Бородянка, Понедельник 28 февраля 2022 10:33
Российские войска обстреляли Бородянку, загорелись два супермаркета Фото: российские войска обстреляли Бородянку (t me romandonik)
Автор: Артем Горовенко

В результате российского обстрела Бородянки под Киевом загорелись два супермаркета. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате обстрелов в поселке Бородянка возник пожар супермаркетов "Фора" и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что противник продолжает обстрелы Чернигова. Огонь ведется с определенным интервалом, не исключено, что идет пристрелка по телецентру.

Сегодня стало известно, что Бердянск оккупирован российскими войсками, но городские власти отказались сотрудничать с врагом.

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