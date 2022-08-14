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Российские войска ночью ударили по Николаеву: что известно

Иллюстративное фото: российские войска ночью ударили по Николаеву (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска вечером и сегодня ночью в очередной раз обстреляли Николаев и область. Враг бил по портовой инфраструктуре и жилым кварталам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"Вчера вечером и сегодня ночью обстрелян город Николаев. Зафиксированы попадания ракет по портовой инфраструктуре и жилым кварталам. На сейчас, есть поврежденные дома и, к сожалению, есть пострадавшие", - написала она.

По ее словам, под удары попали и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.

Обстрелы зафиксированы в Галициновской, Первомайской, Широковской и Березнеговатской общинах.

Также есть разрушения жилых домов, стадиона и магазинов.

"К сожалению, на сейчас, уже известно о двух погибших из-за ночных обстрелов в населенных пунктах Березнеговатской общины", - сообщила Замазеева.

Она добавила, что по состоянию на утро в николаевских больницах находятся 292 гражданина пострадавших от атак оккупантов на область. Еще 53 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, ранее мы писали, что в Николаеве сегодня ночью прогремела серия взрывов. Первые взрывы были зафиксированы в 01:55.

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НиколаевВойна России против Украины