Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк: за день не менее 10 погибших

Российские войска непрерывно обстреливают Северодонецк Луганской области. Под удар снова попала больница, погибли не менее 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Рашисты без остановки бьют по Северодонецку. Повреждены дома, снова обстреляли больницу. Не менее 10 погибших", - написал в своем Facebook Гайдай.
По его словам, сегодня, 16 мая, оккупанты целый день ведут прицельный огонь по Северодонецку. В результате обстрелов больше всего пострадал медгородок. Снаряды попали почти в каждый корпус больницы населенного пункта.
Глава ОВА добавил, что оккупанты также попали в научно-производственное предприятие и обстреляли многоэтажки в разных районах города. Он подчеркнул, что уточнить количество погибших невозможно из-за постоянных ударов.
Напомним, последние несколько дней Северодонецк подвергается массированным артиллерийским обстрелам. Так, 15 мая в результате вражеских ударов погибли два человека.
Отметим, вечером 14 мая в результате артудара по больнице Северодонецка ранения получили 9 человек.
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