Российские войска готовят наступление на Лиманском направлении

На Лиманском направлении российские войска осуществляют перегруппировку сил с целью развертывания наступления. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Напомним, ударная авиация Воздушных сил нанесла удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Долгенькое, которое находится возле Изюма. Была уничтожена ротно-тактическая группа.
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