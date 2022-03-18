Российские войска на этой неделе добились минимального прогресса, - Минобороны Британии

Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщает, что на этой неделе российские войска добились минимального прогресса. При этом им не удалось взять в кольцо Киев и Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии в Twitter .

"Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают сдерживать попытки России окружить эти города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и подвергаются интенсивным российским обстрелам", - говорится в сообщении.

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