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Российские войска на этой неделе добились минимального прогресса, - Минобороны Британии

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Лондон, Пятница 18 марта 2022 08:33
Российские войска на этой неделе добились минимального прогресса, - Минобороны Британии Фото: войска РФ на этой неделе добились минимального прогресса (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Военная разведка Министерства обороны Великобритании сообщает, что на этой неделе российские войска добились минимального прогресса. При этом им не удалось взять в кольцо Киев и Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Британии в Twitter.

"Украинские силы вокруг Киева и Николаева продолжают сдерживать попытки России окружить эти города. Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и подвергаются интенсивным российским обстрелам", - говорится в сообщении.

Война России против Украины продолжается 23-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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