Российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине: в СБУ объяснили почему

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Оказалось, что уже в конце мая истекает 90-дневный срок проведения "спецоперации", который был определен российским законодательством. Оккупанты, прибывшие в Украину еще в феврале - желают "законно" покинуть службу.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас не хочет менять, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет - надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке", - сообщает оккупант в перехвате разговоре.

В то же время командование пытается удержать солдат: агитируют и запугивают тем, что испортят им личное дело.

"Приезжают, агитируют там: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще никого это не остановило",- отмечает оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!