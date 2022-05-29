ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине: в СБУ объяснили почему

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 12:40
Российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине: в СБУ объяснили почему Фото: российские военные ожидают конца мая из-за войны в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, которые сегодня воюют против нашей страны, массово ожидают конца мая. Планируют "законно" покинуть территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Оказалось, что уже в конце мая истекает 90-дневный срок проведения "спецоперации", который был определен российским законодательством. Оккупанты, прибывшие в Украину еще в феврале - желают "законно" покинуть службу.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас не хочет менять, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет - надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке", - сообщает оккупант в перехвате разговоре.

В то же время командование пытается удержать солдат: агитируют и запугивают тем, что испортят им личное дело.

"Приезжают, агитируют там: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще никого это не остановило",- отмечает оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно обнародованному разговору оккупантов, в России, на фоне войны против Украины, стремительно растут случаи изнасилований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада