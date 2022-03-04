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Российские военные обстреляли скорую помощь по дороге из Сум в Киев

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Пятница 04 марта 2022 11:09
Российские военные обстреляли скорую помощь по дороге из Сум в Киев
Автор: Константин Широкун

Карета скорой помощи попала под обстрел стрелковым оружием. Машина двигалась из Сум в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы КМДА Константина Усова.

Машина скорой помощи Citroen Jumper попала под обстрел стрелковым оружием российской армии. Автомобиль двигался из Сум в сторону Киева. Водитель сообщил, что в скорую помощь попало несколько пуль. К счастью, в результате нападения жертв и раненых нет.

Российские военные обстреляли скорую помощь по дороге из Сум в Киев

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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