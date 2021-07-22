UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские силовики в Крыму пришли с обысками к крымским татарам

Автор: Мария Кучерявец

В аннексированном Крыму в Евпатории российские силовики пришли с обысками к крымским татарам. В доме живут 9 человек, среди которых 4 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети",- написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что страна-оккупант в который раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

Денисова также отметила, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, Россия продолжает преследовать по политическим мотивам 93 крымских татар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымобыск