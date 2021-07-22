Российские силовики в Крыму пришли с обысками к крымским татарам

"Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети",- написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что страна-оккупант в который раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

Денисова также отметила, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.