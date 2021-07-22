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Российские силовики в Крыму пришли с обысками к крымским татарам

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Евпатория, Четверг 22 июля 2021 11:57
Российские силовики в Крыму пришли с обысками к крымским татарам Фото: российские силовики в Крыму пришли с обысками к крымским татарам (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Мария Кучерявец

В аннексированном Крыму в Евпатории российские силовики пришли с обысками к крымским татарам. В доме живут 9 человек, среди которых 4 - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОНа проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети",- написала омбудсмен.

Она подчеркнула, что страна-оккупант в который раз прибегает к преследованию и запугиванию крымских татар.

Денисова также отметила, что обыски в домах граждан Украины противоречат международным нормам и являются прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, Россия продолжает преследовать по политическим мотивам 93 крымских татар.

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