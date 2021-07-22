Російські силовики в Криму прийшли з обшуками до кримських татар

В анексованому Криму в Євпаторії російські силовики прийшли з обшуками до помешкання кримських татар. У будинку проживає 9 людей, серед яких 4 - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Зараз у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму у помешканні 57-літнього Алі Ібрагімова та його 27-літнього сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОНу проводять обшуки. У будинку проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти", - написала омбудсмен.

Вона наголосила, що країна-окупант вкотре вдається до переслідування та залякування кримських татар.

Денісова також зазначила, що обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.