Фото: российские ракеты снова упали неподалеку от Южноукраинской АЭС (uatom.org)

В воскресенье, 11 сентября, российские военные в очередной раз совершили обстрел Вознесенска Николаевской области, что в 30 км от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Не исключено, что выпущенные рашистами ракеты были направлены в сторону ЮАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта. Тогда попытка оказалась неудачной: ВСУ приостановили захватчиков", - говорится в сообщении.