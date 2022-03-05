Российские ракеты повредили почетное консульство в Харькове, - МИД Чехии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com .

Министерство иностранных дел Чешской Республики сообщило, что из-за ракетных обстрелов были выбиты окна здания консульства. Вместе с темо почетный консул Чешской Республики в Харькове Олег Чигринов и его помощник не пострадали.

"1 марта 2022 года Почетное консульство Чехии в Харькове было повреждено во время сильного ракетного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками. Напорной волной выбиты окна здания консульства, степень повреждений внутри служебных помещений пока не известна. К счастью, почетный консул Чехии в Харькове Олег Чигринов, а также его помощник в порядке и не пострадали", — говорится в сообщении МИД Чехии.

Власти Чехии осудили этот акт и заявили, что обстрел Харькова тяжелыми ракетами со стороны России еще раз доказывает, что страна-агрессор наносит удары по мирным жителям и гражданским зданиям.

"Агрессия России, которая является необоснованной и неспровоцированной и которая трусливо не упускает даже самых беззащитных, должна быть немедленно прекращена. Российские войска должны покинуть всю территорию Украины без каких-либо условий", — добавили в министерстве.

Российские силы наносили удары по жилым районам в Харькове, а также по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры.

В Харьковском городском совете сообщили, что в результате обстрела в тот день один мирный житель погиб, еще 31 получили ранения.