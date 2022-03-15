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Российские ракеты "Искандер" обманывают украинские ПВО новыми ловушками, - NYT

Фото: российский комплекс "Искандер" (roe ru)
Автор: Юлия Бойко

Российские баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М" оборудованы ранее неизвестными ловушками, которые позволяют им обманывать украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Это позволяет им быть неуязвимыми для ракет с тепловым наведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

По словам представителя разведки США, каждая такая ловушка имеет форму дротика, окрашена в белый цвет с оранжевым хвостом. Она оснащена электроникой, которая подает сигналы для подавления радаров противника, которые пытаются определить местонахождение "Искандер-М" и содержит источник тепла для привлечения ракет.

Как пишет газета, применение таких ловушек может объяснить, почему украинским средствам ПВО трудно перехватывать российские ракеты "Искандер".

Напомним, накануне российские войска продолжали наносить ракетные удары по Харькову и другим городам области, в том числе с применением "Искандеров".

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