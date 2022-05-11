Российские пропагандисты придумали новый фейк об атаке на Змеиный с участием Зеленского

В России продолжают придумывать фейки о войне с Украиной. Сейчас распространяется фейк об атаке на остров Змеиный и президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Пропагандисты пытаются развернуть дискредитационную кампанию против президента", – говорится в сообщении.
Пропагандисты утверждают, что "несмотря на то, что Генштаб Украины был против самоубийственной атаки на Змеиный, по совету британских консультантов Зеленский отдал приказ о проведении операции на острове".
Отметим, остров Змеиный находится примерно в 48 км от южной оконечности материковой части Украины в северо-западной части Черного моря. Хотя его площадь составляет около 18 гектаров, в прошлогоднем отчете независимого аналитического центра Атлантического совета он назван ключевым элементом морских территориальных претензий Украины в Черном море.
Как сообщалось, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина заявил, что Россия хочет устроить на острове Змеиный плацдарм для переброски своих войск в Приднестровье. Однако украинские военные всячески пытаются этому помешать.
Напомним, российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный 24 февраля, однако бойцы ВСУ и пограничники продолжают защищать остров.
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