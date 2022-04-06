Российские подразделения, зверствовавшие в Буче, вскоре идентифицируем, - разведка США

В разведуправлении США заявили, что в ближайшем будущем определят и сформируют список всех российских подразделений, которые зверствовали в Буче. Главная цель идентификации – наказание виновных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского военного чиновника, США сейчас активно работают над идентификацией российских подразделений, которые совершали военные преступления в Буче. Для разведки США выявление причастных к инциденту приоритетной задачей.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стало известно о фактах военных преступлений. По словам чиновника, нет уверенности, что США публично объявят о своих выводах, и может быть принято решение оставить это на усмотрение Украины.