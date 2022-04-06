Російські підрозділи, що звірствували в Бучі, незабаром ідентифікуємо, - розвідка США

У розвідуправлінні США заявили, що в найближчому майбутньому визначать і сформують список всіх російських підрозділів, які звірствували в Бучі. Головна мета ідентифікації-покарання винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американського військового чиновника, США зараз активно працюють над ідентифікацією російських підрозділів, які скоювали військові злочини в Бучі. Для розвідки США виявлення причетних до інциденту пріоритетним завданням.

Збір і аналіз потоків розвідувальних даних з використанням всіх доступних інструментів і активів ведуться з того часу, як стало відомо про факти військових злочинів. За словами чиновника, немає впевненості, що США публічно оголосять про свої висновки, і може бути прийнято рішення залишити це на розсуд України.