Российские олигархи спрятали на Мальдивах яхты на сотни миллионов долларов, - Reuters

Как отмечается в публикации Reuters, на следующий день после того, как 9 марта миллиардер и владелец активов по производству угля и удобрений Андрей Мельниченко был внесен в санкционный список Европейского союза, его суперяхта Motor Yacht A перестала транслировать свое местоположение, находясь в водах Мальдивских островов.

Через четыре дня в Италии власти конфисковали еще одно судно Мельниченко - самую большую в мире парусную яхту, стоимость которой, по оценке итальянской финансовой полиции, составляет 578 миллионов долларов.

Отключение устройств, которые позволяют властям отслеживать местонахождение корабля, может помочь скрыть яхты из поля зрения.

Судно Мельниченко - одна из шести связанных с Россией яхт, которые находятся на Мальдивских островах к юго-западу от Индии, после того как западные страны ввели санкции против некоторых олигархов в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля. 119-метровая моторная яхта Motor Yacht A украшена хрустальной мебелью и тремя бассейнами, и была оценена в специализированных изданиях в 300 миллионов долларов.

Согласно данным, предоставленным MarineTraffic, поставщиком морской аналитики, три яхты скрыли свое текущее местоположение, изменили заявленные пункты назначения или ушли в международные воды.

Ситуация на Мальдивах подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются западные страны, пытаясь перекрыть богатство олигархов, попавшими под санкции в связи с вторжением России в Украину, поскольку несколько стран мира по-прежнему предлагают убежище, сообщили источники, с которыми Reuters консультировалось на Мальдивах.

Главный прокурор страны Хуссейн Шамим заявил власти не могут арестовывать суда, если только преступление не было совершено в соответствии с местным законодательством.

США, Великобритания и Евросоюз ввели широкомасштабные санкции против президента России Владимира Путина, депутатов и бизнесменов после вторжения в Украину.

Европейские страны конфисковали собственность, включая виллы и яхты, при этом власти конфисковали по меньшей мере шесть судов, которые, по их словам, принадлежат некоторым из десятков олигархов, пострадавших от санкций.

Питер Стано, представитель Европейской комиссии, заявил, что санкции не являются обязательными для стран, не входящих в ЕС, или неприсоединившихся государств, таких как Мальдивы, хотя он призвал все страны соблюдать их.

Мальдивы проголосовали за осуждение российского вторжения в ООН и публично заявили, что это поможет международным усилиям против России, находящейся под санкциями.

На туризм приходится около трети экономики в размере 5,6 миллиардов долларов. По данным министерства туризма, россияне тратят больше, чем в среднем, и на них приходится наибольшее количество прибытий в январе, последнем месяце перед вторжением в Украину. С тех пор число прибывающих из России сократилось на 70%.