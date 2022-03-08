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Российские оккупанты ударили по складу бытовой химии под Киевом

Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты атаковали склад бытовой химии и промысловых товаров в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что совершен авиаудар по Калиновке Киевской области. Ракета попала в склады и начался пожар.

"Авиаудар по Калиновке! Ракета попала в склады с промысловыми товарами и бытовой химией. Вспыхнул пожар! На месте уже работают полицейские и спасатели", - сказано в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, в склад попал не снаряд, а обломки от него, так как ракету класса Калибр сбили украинские ПВО.

"Полчаса назад наше доблестное ПВО сбили очередную крылатую ракету Калибр над селом Калиновка Броварского района. Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели. Слава Украинским ПВО!" - сообщил он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия атакует украинские города бомбами свободного падения.

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