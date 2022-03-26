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Российские оккупанты разрушили мемориал жертвам Холокоста вблизи Харькова

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Суббота 26 марта 2022 16:41
Российские оккупанты разрушили мемориал жертвам Холокоста вблизи Харькова Фото: российские оккупанты разрушили мемориал жертвам Холокоста вблизи Харькова (фото facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупационные войска во время очередных обстрелов разрушили мемориал памяти жертв Холокоста, который расположен в Дробицком Яру возле Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram-канале.

"Во время Второй мировой войны нацисты убили здесь 15 тысяч харьковских евреев", - заявил Геращенко.

Дробицкий Яр известен как место массовых расстрелов гражданского населения - именно здесь в 1941-1942 годах нацисты по разным оценкам убили от 15 до 20 тысяч человек.

Строительство мемориального комплекса началось еще в середине 90-х годов и завершилось в 2005 году.

В 2016 году Дробицкий Яр приобрел статус памятника истории и монументального искусства местного значения в соответствии с приказом Министерства культуры Украины.

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