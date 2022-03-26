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Російські окупанти зруйнували меморіал жертвам Голокосту поблизу Харкова

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Субота 26 березня 2022 16:41
Російські окупанти зруйнували меморіал жертвам Голокосту поблизу Харкова Фото: російські окупанти зруйнували меморіал жертвам Голокосту поблизу Харкова (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупаційні війська під час чергових обстрілів зруйнували меморіал пам'яті жертв Голокосту, який розташований в Дробицькому Яру біля Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Telegram-каналі.

"Під час Другої світової війни нацисти вбили тут 15 тисяч харківських євреїв", - заявив Геращенко.

Дробицький Яр відомий як місце масових розстрілів цивільного населення - саме тут у 1941-1942 роках нацисти за різними оцінками вбили від 15 до 20 тисяч людей.

Будівництво меморіального комплексу розпочалося ще у середині 90-х років та завершилося у 2005 році.

У 2016 році Дробицький Яр набув статусу пам'ятки історії та монументального мистецтва місцевого значення відповідно до наказу Міністерства культури України.

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