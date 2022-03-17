Российские оккупанты разбомбили 80-90% Мариуполя, - заммера

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что российские оккупанты разбомбили 80-90% города. В Мариуполе не осталось ни одного целого здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Фокус" .

"80 - 90% города разбомбили. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - заявил он.

Он также рассказал, что по состоянию на 13 марта в городе официально подтвердили смерть 2 358 человек.

"По состоянию на 13 марта было 2358 человек (погибших, - ред.). Надо понимать, что это тела, находившиеся на улице. Под завалами есть еще люди, о которых мы не знаем. Поэтому эту цифру смело можно умножить на 1,5-2. И прячем их мы, в основном, в братских могилах", - сообщил Орлов.