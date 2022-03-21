Російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста у Запорізькій області

Росія вже 26-й руйнує українські міста та вбиває людей. Також росіяни продовжують створювати фейки про війну РФ в Україні. Тепер вони заявляють, що ЗСУ обстріляли Василівку у Запорізькій області.я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування південного угрупування військ.

Повідомляється, що окупанти поширюють фейкову інформацію про те, що українські захисники, начебто, обстріляли населений пункт Василівка у Запорізькій області.

Ворог стверджує, що село обстріляли з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 "Град", в результаті якого постраждало цивільне населення та діти.

"Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню, не проводили й не проводять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звинувачення окупантами проводиться з метою прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили та дискредитації Збройних Сил України.