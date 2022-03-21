ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста у Запорізькій області

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 18:09
Російські окупанти поширюють фейк про обстріл ЗСУ міста у Запорізькій області Окупанти поширили новий фейк (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 26-й руйнує українські міста та вбиває людей. Також росіяни продовжують створювати фейки про війну РФ в Україні. Тепер вони заявляють, що ЗСУ обстріляли Василівку у Запорізькій області.я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування південного угрупування військ.

Повідомляється, що окупанти поширюють фейкову інформацію про те, що українські захисники, начебто, обстріляли населений пункт Василівка у Запорізькій області.

Ворог стверджує, що село обстріляли з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 "Град", в результаті якого постраждало цивільне населення та діти.

"Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню, не проводили й не проводять", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звинувачення окупантами проводиться з метою прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили та дискредитації Збройних Сил України.

Раніше ми повідомляли, що окупанти заявили про евакуацію українців до Луганська. В ОДА розвіяли фейк.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи