Российские оккупанты продолжают обстреливать Изюм: за ночь совершили несколько авианалетов

Отмечается, что российские войска силами до 2 батальонных тактических групп пытаются любым образом захватить город, потому обстреливают жилые кварталы.

"Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма",- говорится в сообщении.

Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Эти данные уточняются.