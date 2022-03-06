Российские оккупанты продолжают обстреливать Изюм: за ночь совершили несколько авианалетов

Российские захватчики продолжают обстреливать город Изюм в Харьковской области. В ночь на 6 марта оккупанты не прекращали артиллерийский обстрел, а также совершили несколько авианалетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
Отмечается, что российские войска силами до 2 батальонных тактических групп пытаются любым образом захватить город, потому обстреливают жилые кварталы.
"Захватчики практически всю ночь вели огонь по городу из артиллерийских систем, а также совершили несколько авианалетов. Ракеты и бомбы попали и в центральные районы Изюма",- говорится в сообщении.
Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Эти данные уточняются.
Напомним, тяжелая ситуация также наблюдается в городе Буча Киевской области. Населенный пункт находится в осаде, поэтому враг постоянно обстреливает жилые кварталы.
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