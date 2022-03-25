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Российские оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие

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Харьков , Пятница 25 марта 2022 10:51
Российские оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове: есть погибшие и пострадавшие Фото: российские оккупанты обстреляли поликлинику в Харькове (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 марта утром российские оккупанты обстреляли поликлинику в Основянском районе Харькова, где расположен центр выдачи гумпомощи. Пострадали 7 человек, из которых четверо - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Сегодня около 7:45 силами Российской Федерации обстреляна городская поликлиника в Основянском районе города, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи. Ни одного военного объекта рядом не находится. В результате утреннего обстрела гражданской инфраструктуры из реактивных систем залпового огня пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские документируют факт преступления против украинского народа и собирают все необходимые вещественные доказательства для привлечения злоумышленников к ответственности", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера в Харькове российско-оккупационные войска обстреляли гражданских, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью.

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