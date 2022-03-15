Российско-оккупационные войска обстреляли в Харькове три пятиэтажных жилых дома. В одном из них разрушены квартиры с 3-го по 5-й этаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"15 марта около 11:00 в г. Харьков в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения", - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС спасен 21 человек, эвакуирован - 12.

От ГСЧС привлечено 20 человек и 8 единиц техники.

Фото: российские оккупанты обстреляли в Харькове три пятиэтажки (dsns.gov.ua)

Напомним, вчера оккупанты наносили удары по Харькову ракетами "Искандер".

Ранее стало известно, что в Харькове в результате обстрела погиб волонтер, еще одна девушка получила ранения.

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