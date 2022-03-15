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Російські окупанти обстріляли в Харкові три п'ятиповерхівки

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Харків, Вівторок 15 березня 2022 13:40
Російські окупанти обстріляли в Харкові три п'ятиповерхівки Фото: російські окупанти обстріляли в Харкові три п'ятиповерхівки (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська обстріляли у Харкові три п'ятиповерхові житлові будинки. В одному з них зруйновані квартири з 3-го по 5-й поверх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"15 березня близько 11:00 у м. Харків внаслідок обстрілу пошкоджено три п’ятиповерхові житлові будинки, в одному з яких зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи в одному під’їзді, без послідуючого горіння", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС врятовано 21 людину, евакуйовано - 12.

Від ДСНС залучено 20 осіб та 8 одиниць техніки.

Фото: російські окупанти обстріляли в Харкові три п'ятиповерхівки (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, вчора окупанти завдавали ударів по Харкову ракетами "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення.

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