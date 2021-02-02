Российские оккупанты на Донбассе усиливают артиллерию и маскируют свою технику, - разведка

Фото: боевики перемещают свои бронегруппы на подготовленные позиции (facebook.com/mod.mil.rus)

Российские оккупационные войска повышают боевую готовность своей артиллерии на Донбассе. С целью проверки ее состояния в ОРДЛО 1 февраля приехала "комиссия" из представителей ВС РФ.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"Командование ВС РФ повышает боевую готовность артиллерии оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская комиссия особое внимание комиссия уделяет "вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению".

Также в разведке добавили, что российские оккупанты осуществляют перемещение бронегрупп на заблаговременно подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

Напомним, на Донбассе 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня.

Отметим также, что боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".