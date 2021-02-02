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Російські окупанти на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка

Донбас, Вівторок 02 лютого 2021 15:43
Російські окупанти на Донбасі посилюють артилерію та маскують свою техніку, - розвідка
Фото: бойовики переміщують свої бронегрупи на підготовлені позиції (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

Російські окупаційні війська підвищують ‌бойову‌ ‌готовність‌ своєї ‌артилерії на Донбасі. З метою перевірки її стану в ОРДЛО 1 лютого приїхала "комісія" з представників ЗС РФ.

Про це повідомляє Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

"Командування‌ ‌ЗС‌ ‌РФ‌ ‌підвищує‌ ‌бойову‌ ‌готовність‌ ‌артилерії‌ ‌оперативного‌ ‌ угруповання‌ ‌російсько-‌окупаційних‌ ‌військ‌ ‌на‌ ‌тимчасово‌ ‌окупованій‌ ‌території‌ ‌ у‌ ‌Донецькій‌ ‌та‌ ‌Луганській‌ ‌областях.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російська комісія ‌особливу‌ ‌увагу‌ ‌комісія‌ ‌приділяє‌ "питанням‌ ‌матеріально-технічного‌ ‌забезпечення‌ ‌артилерійських‌ ‌і‌ ‌мінометних‌‌ підрозділів‌ ‌та‌ ‌їхньої‌ ‌готовності‌ ‌до‌ ‌виконання‌ ‌завдань‌ ‌за‌ ‌призначенням".‌

Також в розвідці додали, що російські окупанти здійснюють ‌переміщення‌ ‌броне‌‌груп‌ ‌ ‌на‌ ‌завчасно‌ ‌підготовлені‌ позиції‌ ‌з‌ ‌подальшим‌ ‌маскуванням‌ ‌техніки.‌

Нагадаємо, на Донбасі 1 лютого збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Зазначимо також, що бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ - "Щастя, "Золоте", "Гнутово", "Майорське" і "Маріїнка".

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