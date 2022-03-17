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Российские оккупанты не дают вывезти из Мариуполя женщин и детей

Фото: российские оккупанты не дают вывезти из Мариуполя женщин и детей (t me polkazov)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты не пропускают в город Мариуполь гуманитарный конвой, который ждут жители осажденного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу комбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Ивана Голтвенко.

"Мы сформировали гуманитарный конвой, который уже несколько дней находится возле города Бердянск и не может доехать до Мариуполя - его не пускают оккупанты. В этом конвое - очень важные для города медикаменты, продукты, теплая одежда. Поэтому мы надеемся, что все же заработает гумкор и нам дадут заехать в оккупированный город", - рассказал он.

По его словам, бомбоубежища на комбинатах Азовсталь и ММК Ильича были открыты с первых дней войны.

"Мы сформировали запас пищи, воды и медикаментов, которые снесли в хранилища. Но, к сожалению, мы не ожидали того, что 18 дней подряд Мариуполь будет в осаде", - пояснил он.

Он сообщил, что сейчас жители Мариуполя, которым удалось выбраться из города на собственных авто, начали прибывать в Запорожье.

"Там сформирован гуманитарный штаб, где людям предоставляется жилье, теплые вещи, питание, медикаменты, психологическая и медицинская помощь. Всех сотрудников мы стараемся разместить на базах отдыха в Кривом Роге, Каменском и Покровске. Волонтеры собрали много помощи: я еще раз благодарю всех тех, кто помогает в это непростое время. Эта ситуация очень объединила всех жителей украинских городов", - подчеркнул Голтвенко и подчеркнул, что "зеленый коридор" должен заработать.

"Нам нужен коридор, чтобы мы могли вывезти из Мариуполя женщин и детей. Я верю, что мы уехали из города временно. И обязательно вернемся, чтобы его отстроить", - резюмировал он.

Напомним, группа "Метинвест" уже создала 5500 городов для временных переселенцев в городах присутствия. Здесь люди получают теплые вещи, продукты питания, предметы быта и гигиены, с переселенцами работают медики и психологи.

Также в Запорожье создан гуманитарный штаб, где сортируется гуманитарная помощь, которая поступает в город из Европы.

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