Российские офицеры в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу, - разведка

Российские офицеры в ОРДЛО присваивают средства для выплаты личному составу. Такие данные украинской разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Российское командование продолжает осуществлять усиленный контроль за положением дел в соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск.
Военные соединения проверяют, так как и укомплектованность личным составом, состояние и качество сезонного обслуживания вооружения и военной техники.
"Комиссиями уже установлены неединичные факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, которые занимают командные должности, значительной части средств, предназначенных для выплаты денежного обеспечения личному составу подчиненных подразделений", - говорится в сообщении.