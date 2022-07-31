Российские морпехи отказываются возвращаться в Украину: в ГУР назвали цифры

200 морпехов 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России отказались возвращаться на войну в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии проекта Радио Свобода Крым.Реалии.
"Что стало негативным для российского командования? То, что порядка двухсот военнослужащих 810-й бригады отказались вновь возвращаться на юг Украины. И это возникла такая существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаженности батальонно-тактической группы, которые проводились в мае месяце", - рассказал он.
По его словам, несмотря на это, БТГр была сформирована, она сейчас находится на юге нашей страны и ведет боевые действия. К тому же, Скибицкий добавил, что боевой потенциал, боевой опыт, те специальности, которые являются критическими для таких подразделений, "они на сегодняшний день отсутствуют".
"Сама 810-я бригада, и ее основная задача - это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. А, соответственно, если не будет подготовленных специалистов, если не будет четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады, он уменьшается", - подчеркнул представитель ГУР.
Напомним, до этого ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.
Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.
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