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Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине

Новости » Общество     18.12.2019 - 14:37
Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference

В среду, 18 декабря, в Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключевой темой которой, по словам организаторов, станет легализация игорного бизнеса в Украине, а также применение международного опыта по его регулированию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Однако, по факту основными участниками и партнерами конференции являются представители запрещенных в Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций. Соответствующие фото в сети публикуют присутствующие на конференции участники.

Так, на фото мы можем увидеть среди партнеров Российскую ассоциацию развития игорного бизнеса, и такие порталы как igorka.ru, Руссикий Аффилет, Cazinoz, AFF1.ru и другие.

Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине

Напомним, на этой пленарной неделе народные депутаты попытаются выполнить поручение президента Зеленского, приняв в первом чтении проект закона № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине

Однако, согласно свежим данным опроса КМИС, большинство украинцев (56%) выступают против легализации игорного бизнеса в стране. 19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места.

Кроме того, большинство (52%) граждан Украины негативно относятся к тому, что президент Владимир Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе президента у 35% респондентов.

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