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Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 14:37
Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві проходить Kyiv iGaming Affiliate Conference

У середу, 18 грудня, в Києві проходить Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключовою темою якої, за словами організаторів, стане легалізація грального бізнесу в Україні, а також застосування міжнародного досвіду щодо його регулювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Проте, за фактом основними учасниками та партнерами конференції є представники заборонених в Україні російських казино і гемблінгових компаній і організацій. Відповідні фото в мережі публікують присутні на конференції учасники.

Так, на фото ми можемо побачити серед партнерів Російську асоціацію розвитку грального бізнесу, і такі портали як igorka.ru, Руссикий Аффилет, Cazinoz, AFF1.ru та інші.

Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні

Нагадаємо, на цьому пленарному тижні народні депутати спробують виконати доручення президента Зеленського, прийнявши в першому читанні проект закону № 2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Російські компанії організували в Києві конференцію з легалізації грального бізнесу в Україні

Однак, згідно з найсвіжішими даними опитування КМІС, більшість українців (56%) виступають проти легалізації грального бізнесу в країні. 19% респондентів підтримують легалізацію азартних ігор, але за умови, що для цього будуть відведені спеціальні ігрові зони або локалізовані місця.

Крім того, більшість (52%) громадян України негативно ставляться до того, що президент Володимир Зеленський схвалює легалізацію грального бізнесу. Позитивне ставлення до такої ініціативи президента у 35% респондентів.

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