Российские хакеры взломали две базы избирателей во Флориде в 2016

Фото: Рон Десантис (из открытых источников)

Взлом баз не повлиял на исход выборов президента США

Накануне президентских выборов 2016 года в США российские хакеры получили доступ к базам данных избирателей в двух округах штата Флорида. Об этом заявил губернатор-республиканец Рон Десантис, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что губернатор и руководители департамента охраны правопорядка штата Флорида в пятницу получили доклад о хакерской атаке, подготовленный Федеральным бюро расследований и Министерством внутренней безопасности.

По словам Десантиса, ему пришлось подписать договор о неразглашении информации с ФБР, поэтому он не может раскрыть названия пострадавших от атаки округов, но хакеры якобы не смогли повлиять на исход выборов.

В то же время губернатор заявил, что местные власти уже знают о том, что произошло перед выборами в 2016 году.

Десантис добавил, что экс-губернатор штата Флорида, ныне сенатор от Республиканской партии Рик Скотт не знал об атаке российских хакеров.

По словам губернатора, хакеры смогли проникнуть в базы данных благодаря фишинговой рассылке

Десантис подчеркнул, что представители ФБР и Министерства внутренней безопасности заверили его в полной готовности избирательных систем штата к возможным атакам накануне выборов 2020 года.

"Средства нападения (постоянно) развиваются, так что я не говорю, что угроза миновала... Нужно всегда быть бдительными", - добавил губернатор.

Напомним, Соединенные Штаты Америки надеются, что Россия не будет вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году, и ожидают от Москвы определенных сигналов, что повторения ситуации с выборами 2016 года не будет.