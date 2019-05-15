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Російські хакери зламали дві бази виборців у Флориді в 2016

Новини » Політика    15.05.2019 - 04:25
Російські хакери зламали дві бази виборців у Флориді в 2016
Фото: Рон Десантіс (з відкритих джерел)

Злом баз не вплинув на результат виборів президента США

Напередодні президентських виборів 2016 року в США російські хакери отримали доступ до баз даних виборців у двох округах штату Флорида. Про це заявив губернатор-республіканець Рон Десантіс, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що губернатор і керівники департаменту охорони правопорядку штату Флорида в п'ятницю отримали доповідь про хакерську атаку, підготовлену Федеральним бюро розслідувань та Міністерством внутрішньої безпеки.

Зі слів Десантіса, йому довелося підписати договір про нерозголошення інформації з ФБР, тому він не може розкрити назви постраждалих від атаки округів, але хакери нібито не змогли вплинути на результат виборів.

Водночас губернатор заявив, що місцева влада вже знає про те, що сталося перед виборами в 2016 році.

Десантіс додав, що екс-губернатор штату Флорида, нині сенатор від Республіканської партії Рік Скотт не знав про атаки російських хакерів.

Зі слів губернатора, хакери змогли проникнути в бази даних завдяки фішинговій розсилці

Десантіс підкреслив, що представники ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки запевнили його в повній готовності виборчих систем штату до можливих атак напередодні виборів 2020 року.

"Засоби нападу (постійно) розвиваються, тож я не кажу, що загроза минула... Треба завжди бути пильними", – додав губернатор.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки сподіваються, що Росія не буде втручатися в президентські вибори США в 2020 році, і очікують від Москви певних сигналів, що повторення ситуації з виборами 2016 року не буде.

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