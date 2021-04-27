Российские хакеры взломали базу данных полиции Вашингтона и требуют выкуп

Отмечается, что русскоязычный синдикат заявил о похищении конфиденциальных данных, в том числе и об информаторах полиции.

Киберпреступники разместили скриншоты на своем веб-сайте в "даркнете" в подтверждение похищения более 250 гигабайт данных.

Подробности взлома были раскрыты в понедельник отделом полиции округа Колумбия, который попросил ФБР расследовать "несанкционированный доступ" к его компьютерной сети.

Пока не было никаких признаков того, что это повлияло на какие-либо полицейские операции.

Хакерская банда "Бабук", которая является относительно новой группировкой вымогателей, заявила на своем веб-сайте, что "загрузила достаточное количество информации" из базы данных. Она дала полиции округа Колумбия три дня, чтобы связаться с ней, иначе преступники угрожают связаться с бандами с целью выдать информаторов.

Обнародованные хакерами скриншоты показывают, что они получили данные с четырех компьютеров, включая отчеты разведки, информацию о конфликтах банд, переписку в тюрьмах и другие административные файлы.

В отделе полиции Вашингтона, округ Колумбия, заявили, что воспринимают угрозу серьезно.

"Мы знаем о несанкционированном доступе к нашему серверу. Пока мы определяем всю полноту вмешательства и продолжаем проверять активность, мы привлекли ФБР для полного расследования этого случая", - говорится в заявлении полиции.

На одном из изображений, размещенных в Интернете хакерами, был показан текстовый документ на компьютере под названием "Как восстановить файлы". Такие документы обычно содержат указания о том, как связаться с преступниками-вымогателями для передачи выкупа и получения программных ключей для дешифровки похищенных данных.