Российские хакеры пытались атаковать НАТО и вооруженные силы Восточной Европы

Российские хакеры недавно пытались проникнуть в сети НАТО и вооруженные силы некоторых восточноевропейских стран. Данные обнародовала группы анализа угроз Google.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google.

В отчете не говорится, какие вооруженные силы стали мишенью в ходе того, что Google назвал "кампаниями по фишингу учетных данных", которые были запущены базирующейся в России группой под названием Coldriver или Callisto.

"Эти кампании были отправлены с использованием недавно созданных учетных записей Gmail на учетные записи, отличные от Google, поэтому вероятность успеха этих кампаний неизвестна", - говорится в отчете.

В 2019 году финская компания по кибербезопасности F-Secure Labs описала Callisto как неустановленного и продвинутого злоумышленника, "заинтересованного в сборе разведывательных данных, связанных с внешней политикой и политикой безопасности" в Европе.

Группа также нацелилась на Центр передового опыта НАТО, говорится в отчете Google без каких-либо подробностей.

В своем заявлении НАТО не обращалась напрямую к отчету Google, но отметила: "Мы ежедневно наблюдаем злонамеренную киберактивность".

"Центры передового опыта НАТО работают вместе с Североатлантическим союзом, но они не являются частью НАТО как таковой. Мы поддерживаем с ними связь по этому вопросу", - говорится в заявлении.