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Российские хакеры атакуют украинские информресурсы, распространяя вредоносные файлы

Автор: Наталья Юрченко

Российские хакеры продолжают атаковать информационные ресурсы в Украине. Они распространяют опасные файлы, которые содержат вредоносные файлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны.

Правительственная команда CERT-UA обнаружила в сети странный файл "справка.zip". Он содержит файл контекстной справки "dovidka.chm", который является опасным и запускает вредоносную программу MicroBackdoor.

"Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий во время артиллерийских обстрелов) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения такого файла нужно немедленно изолировать компьютеры и сообщить об этом команде CERT-UA.

Напомним ранее РБК-Украина сообщало, что враг подготовил новый фейк о якобы секретной тюрьме СБУ и ЦРУ.

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